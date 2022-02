Obwohl die mehrmonatige Sanierung der A65 zwischen Haßloch und Neustadt-Nord erst vor Kurzem abgeschlossen worden ist, muss in der kommenden Woche dort erneut der Verkehr eingeschränkt werden. Wie die zuständige Autobahn GmbH mitgeteilt hat, müssen noch Schutzplanken auf der Fahrtrichtung Karlsruhe installiert werden. Für diese Arbeiten sei es erforderlich, die rechte Fahrspur zu sperren, sodass dann Richtung Süden nur eine Spur zur Verfügung steht. Die Arbeiten beginnen am Montag und sollen Ende kommender Woche abgeschlossen sein. Konkret geht es um einen 300 Meter langen Teilbereich bei der Anschlussstelle Deidesheim. Laut Autobahn GmbH wird an einer Brücke, die einen Wirtschaftsweg über die Autobahn führt, das Fundament für die Schutzplanken hergestellt. Laut Autobahn GmbH wurden im Zuge der A65-Sanierung zwar zwischen Haßloch und Neustadt-Nord neue Schutzplanken installiert, im Bereich der Brücke habe man diese aber nicht verankern können. Daher müsse man nun dort erst ein Fundament herstellen. Der Beton müsse dann circa drei Wochen lang aushärten. Die Stelle werde mit einem transportablen Schutz versehen und sei solange offiziell eine Baustelle, weshalb dort bis zum Einbau der Schutzplanken Tempo 80 gelte.