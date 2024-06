Ein Mercedes-Fahrer verlor am Samstag kurz nach 9 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er auf der A65 die Abfahrt zur B271 Richtung Deidesheim nehmen wollte. Der Wagen rutschte in die Böschung. Als die Neustadter Feuerwehr an der Unfallstelle eintraf, war der Fahrer bereits aus dem Wagen und wurde von den Teams des Rettungshubschraubers Christoph 5 und eines Rettungswagens betreut. Die Neustadter Wehrleute sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich um die Batterie des Unfallautos. Außerdem beseitigten sie herausgerissene Teile des Autos und reinigten die Fahrbahn. Die Ausfahrt musste für die Dauer der Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden. Ein Abschleppdienst musste den Mercedes bergen.