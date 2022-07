Die Autobahn GmbH wird in der kommenden Woche auf der A65 in mehreren Nächten Schäden beseitigen. Der Teilabschnitt bei Neustadt zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und Neustadt-Nord ist nach Angaben der Autobahn GmbH in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an der Reihe. Die Baustelle wird dann von 19 Uhr abends bis 6 Uhr morgens eingerichtet. In Fahrtrichtung Ludwigshafen erfolgt deshalb eine halbseitige Sperrung, sodass dann Richtung Norden nur eine Spur zur Verfügung steht. Laut Autobahn GmbH müssen auf der A65 mehrere Schäden behoben werden. Kommende Woche gibt es daher noch weitere Nachtbaustellen im Bereich Landau. Konkret geht es immer um die Fahrtrichtung Ludwigshafen. Die Arbeiten erfolgen extra in den Abend- und Nachtstunden, um die Behinderungen für den Verkehr möglichst gering zu halten, heißt es in der Mitteilung der Autobahn GmbH.