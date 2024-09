Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der A65 in Höhe von Kirrweiler ist ein 79-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim verletzt worden und ein Sachschaden von über 20.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei verlor der Senior aus bisher ungeklärter Ursache kurz nach 11 Uhr die Kontrolle über sein Auto, kollidierte dabei mit einem vorausfahrenden Lkw und schleuderte über die Fahrbahn. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, am Lkw leichter Sachschaden. Wegen der Unfallaufnahme, der Bergungsarbeiten und ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die A65 ab der Anschlussstelle Neustadt-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe bis 13 Uhr gesperrt werden. Dabei kam es zu Verkehrsbehinderungen. Neben dem Rettungshubschrauber war die Feuerwehr Neustadt mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.