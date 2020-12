Am Sonntagmorgen ist ein 27-Jähriger aus Landau bei einem Unfall auf der A 65 in Richtung Süden leicht verletzt worden. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, aus Unachtsamkeit auf Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Süd auf das Auto einer 60-Jährigen aufgefahren zu sein. In der Folge verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Es stieß gegen die Mittelschutzplanke, wurde zurückgeschleudert und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Unfallverursacher kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er verletzte sich leicht, musste aber nicht medizinisch versorgt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden: rund 8000 Euro. Für 90 Minuten wurde die rechte Spur gesperrt, es kam jedoch nur zu geringen Verkehrsbehinderungen.