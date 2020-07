Auf der A65 bei Haßloch ist am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr ein Mercedes Vito völlig ausgebrannt. Der 51-jährige Fahrer konnte das Auto unverletzt verlassen.

Nach Angaben der Autobahnpolizei Ruchheim war der Mann am Ende des Baustellenbereichs in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs, als er bemerkte, „dass es unter seinem Sitz warm wurde“. Er hielt sofort an und stellte fest, dass sein Fahrzeug bereits brannte. Als die Haßlocher Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 15 Wehrleuten wenig später an der Einsatzstelle eintraf, befand sich der Vito bereits im Vollbrand. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz löschten den Brand in kurzer Zeit. Der Totalverlust des Fahrzeugs konnte aber nicht mehr verhindert werden.

Während der Löscharbeiten mussten die rechte Fahrbahn und die Anschlussstelle Haßloch für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden, der Verkehr staute sich zeitweise. Da die Einsatzkräfte am Stauende auf die gesperrte Spur wechseln konnten, war eine zügige Anfahrt der Feuerwehr möglich. Als Ursache des Fahrzeugsbrands nimmt die Autobahnpolizei einen technischen Defekt an dem 14 Jahre alten Fahrzeug an.