Ein 65 Jahre alter Autofahrer hat der Polizei am späten Freitagabend jede Menge Arbeit beschert: Gegen 22.15 Uhr verursachte der Mann auf der A65 an der Anschlussstelle Neustadt-Süd einen Auffahrunfall zwischen seinem Mercedes und einem BMW. Laut Polizei setzte der 65-jährige Mercedes-Fahrer nach dem Zusammenstoß seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Da jedoch das Kennzeichen des Mercedes bekannt war, konnte die Polizei den Mann rasch ausfindig machen. Dafür wurde die Polizeiinspektion Speyer verständigt, die eine Streife zur Anschrift des Fahrzeughalters schickte. Dort wurde dann auch rasch klar, warum sich der 65-Jährige aus dem Staub machen wollte: Er stand unter Alkoholeinfluss und hatte keine Fahrerlaubnis. Bei der Aufnahme der Personalien und des Sachverhalts leistete der Mann zudem Widerstand. Nun kommen laut Polizei mehrere Strafverfahren auf den Mercedes-Fahrer zu.