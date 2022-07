Eine Kia-Fahrerin aus der Schweiz hat am Freitagabend gegen 18 Uhr auf der A65 bei Deidesheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen einen Unfall mit einem spanischen Lkw verursacht. Beim Überholvorgang prallte sie in Höhe der Abfahrt Deidesheim beim zu frühen Wechsel auf die rechte Fahrspur gegen die linke Seite der Hinterachse der Sattelzugmaschine, schleuderte mit ihrem Wagen und kam neben der Autobahn zum Stehen. Der Lkw-Fahrer konnte seinen Sattelzug am Ende des Verzögerungsstreifens zum Stehen bringen. Laut Neustadter Feuerwehr wurden am Lkw ein Zwillingsreifen sowie der Kotflügel beschädigt, der Kraftstofftank glücklicherweise nicht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Kia-Fahrerin konnte ohne hydraulisches Rettungsgerät aus ihrem Auto befreit werden und kam nach der medizinischen Erstversorgung zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Weil sich Fahrzeugteile des Kia auf mehrere hundert Meter verteilt hatten, musste die Autobahn komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle zusammen mit der Autobahnpolizei ab und stellte den Brandschutz sicher. Der spanische Lkw war noch fahrbereit und wurde von der Feuerwehr zu einem Autohof bei Haßloch begleitet. Der Kia musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Damit der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeilaufen konnte, reinigten die Einsatzkräfte diese von den Trümmerteilen.