Ein Leichtverletzter, ein Totalschaden und ein beschädigtes Verkehrsschild – so lautet die Bilanz eines laut Polizeiberichts bisher ungeklärten Unfalls am Ostersonntag gegen 15.30 Uhr auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Deidesheim und Haßloch in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Ein 48-jähriger Autofahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis kam dabei mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen, kollidierte mit einer Hinweistafel und blieb letztlich auf einem angrenzenden Wirtschaftsweg stehen, nachdem sich sein Fahrzeug überschlagen hatte. Der Fahrzeugführer war leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. An seinem Wagen entstand laut Polizei Totalschaden, der weitere Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.