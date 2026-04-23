Ein 27-jähriger Autofahrer hat am Mittwochabend, 22. April, auf der A65 bei Neustadt einen Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann bei einem Überholvorgang in Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei prallte das Fahrzeug zunächst gegen ein Verkehrszeichen, geriet anschließend ins Schleudern und kam schließlich im Grünstreifen zum Stehen.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Während der Bergungsarbeiten kam es kurzzeitig zu leichten Verkehrsbehinderungen.