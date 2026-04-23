Auf der A65 bei Haßloch hat sich am Mittwochmorgen, 22. April, ein Auffahrunfall im Berufsverkehr ereignet. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 7.30 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Haßloch zu der Kollision.

Ein Autofahrer musste aufgrund einer Baustelle abbremsen. Ein 26-jähriger Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.

Der Mann erlitt leichte Verletzungen im Brustbereich und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.