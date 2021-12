Bei der großen Baustelle auf der A65 zwischen Haßloch und Neustadt-Nord gibt es leichte Verzögerungen. Wie die zuständige Autobahn GmbH mitgeteilt hat, steht für Pendler in Richtung Karlsruhe noch bis Mittwochnachmittag nur eine Spur zur Verfügung. Eigentlich sollten ab Montag wieder zwei Spuren befahren werden können. Laut Autobahn GmbH steht der Einbau der neuen Deckschicht kurz vor dem Abschluss. Bis Mittwochnachmittag seien jedoch noch ein paar Arbeiten zu erledigen. Daher bleiben die beiden Fahrspuren Richtung Karlsruhe bis dahin gesperrt. Der Verkehr Richtung Süden wird seit 29. November einspurig über den auf die Gegenfahrbahn umgelegten Fahrstreifen geleitet. Bis Mittwoch bleibt es daher auch bei der Sperrung der Anschlussstelle Haßloch (Nord). Die Autobahn GmbH will am Mittwoch gegen 16.30 Uhr dann den linken Fahrstreifen der sanierten Fahrbahn freigeben. Ab dann kann der Verkehr Richtung Karlsruhe wieder zweispurig fließen und die Anschlussstelle Haßloch komplett genutzt werden. Die Baustelle soll bis Jahresende abgeschlossen werden. Seit August wird der 4,5 Kilometer lange Abschnitt zwischen Haßloch und Neustadt-Nord in Richtung Karlsruhe komplett saniert. Die Anschlussstelle Deidesheim (Nord) bleibt bis zum Ende der Arbeiten gesperrt. Die Fahrbahnen Richtung Ludwigshafen sind in den Vorjahren bereits saniert worden.