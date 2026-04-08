Wer die A65 bei Neustadt nutzt, wird sich ab Mittwoch, 15. April, auf Einschränkungen einstellen müssen. Wie die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilte, beginnt dann die Erneuerung der Fahrbahndecke auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Nord und Neustadt-Süd. Betroffen sind davon rund 4,5 Kilometer in beiden Fahrtrichtungen. Bis zum Abschluss der Arbeiten, die die Autobahn GmbH für Ende dieses Jahres in Aussicht stellt, steht den Verkehrsteilnehmern deshalb in beiden Richtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Hinzu kommt, dass ab voraussichtlich Mitte Mai die Autobahnbrücke über die B38 an der Anschlussstelle Neustadt-Nord instandgesetzt wird. Die Arbeiten umfassen den Angaben zufolge den Austausch von Brückenverschleißteilen sowie Betoninstandsetzungen an Widerlagern, Pfeilern und Überbauten. „Die Brückenarbeiten laufen parallel zur Fahrbahnerneuerung, um die Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten“, heißt es von der Autobahn GmbH. Allerdings würden mit Beginn der Arbeiten Sperrungen der Auf- und Abfahrten an der Anschlussstelle Neustadt-Nord erforderlich. Detaillierte Informationen zu den Sperrungen und Umleitungsstrecken will die Behörde noch bekannt geben. Darüber hinaus drohen auch schon weitere Einschränkungen. Denn ab Anfang 2027 soll die Autobahnbrücke über die L532, die 600 Meter nördlich der Anschlussstelle Neustadt-Nord verläuft, durch einen Neubau ersetzt werden. Die L532, die Mußbach mit Haßloch verbindet, wird bereits in diesem Sommer für mehrere Wochen gesperrt, um die Fahrbahn zu erneuern.