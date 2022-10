Pendler konnten sich am Montagmorgen nur kurz freuen: Die Anschlussstelle Neustadt-Nord an der A65 war ebenso noch befahrbar wie die B38. Dabei hatten Autobahn GmbH und Landesbetrieb Mobilität angekündigt, die Fahrbahnen der Anschlussstelle sowie der B38 zu sanieren und daher die Strecke bis zum Mußbacher Kreisel komplett zu sperren. Wie die Autobahn GmbH auf Nachfrage mitteilte, haben die Bauarbeiten am Montagnachmittag begonnen. Den Vormittag habe man zur Einrichtung der Baustelle und zur Aufstellung der Verkehrsschilder genutzt. Man wolle wie geplant bis Anfang November fertig sein. Aus Mußbach kam derweil die Klage über Rückstaus wegen des Umleitungsverkehrs. Der von der A65 kommende Verkehr wird über die Anschlussstelle Neustadt-Süd umgeleitet. Der örtliche Verkehr aus Neustadt und Haßloch wird über Mußbach umgeleitet.