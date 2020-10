Am Donnerstag, 29. Oktober, geht’s los: Die Bauarbeiten am Kreisel der Anschlussstelle A65 Neustadt-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen beziehungsweise B39 und K9 in Richtung Lachen-Speyerdorf starten. Dafür müssen sowohl der Kreisel als auch die Zufahrten voll gesperrt werden.

Die Arbeiten dauern laut dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer je nach Witterung bis Ende dieses Jahres. Aufgrund zahlreicher Schäden und Verformungen muss der Kreisel einschließlich aller Zufahrten bis in eine Tiefe von 40 Zentimetern erneuert werden. Insgesamt wird eine Strecke von 400 Metern saniert. Die ungebundene Tragschicht wird teilweise verfestigt. Die Rinne am äußeren Fahrbahnrand, der gepflasterte Innenring und die Fahrbahnteiler in den Zufahrtsästen werden modernisiert.

Die großräumige Umleitung verläuft an den Anschlussstellen A65/B272 Landau-Nord und B9/B39 Speyer-Dudenhofen über die Bundesstraße 272 und die Bundesstraße 9. Die Baumaßnahme wird vom LBM mit rund 550.000 Euro veranschlagt.