Am Donnerstag, 29. Oktober, beginnen die Bauarbeiten am Kreisel der Anschlussstelle A65 Neustadt-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen beziehungsweise B39 und K9 in Richtung Lachen-Speyerdorf. Dafür müssen sowohl der Kreisel als auch die Zufahrten voll gesperrt werden. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer am Dienstag mit. Die Arbeiten dauern je nach Witterung bis Ende dieses Jahres an. Aufgrund zahlreicher Schäden und Verformungen muss der Kreisverkehrsplatz laut LBM einschließlich aller Zufahrten bis in eine Tiefe von 40 Zentimetern erneuert werden.

Umleitungen ausgeschildert

Die großräumige Umleitung verläuft an den Anschlussstellen A65/B272 Landau-Nord und B9/B39 Speyer-Dudenhofen über die Bundesstraße 272 und die Bundesstraße 9.

Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme belaufen sich auf rund 550.000 Euro.