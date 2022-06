Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A65 am Donnerstag gegen 6.15 Uhr leicht verletzt worden. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er etwa 300 Meter vor der Anschlussstelle Neustadt-Süd aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er streifte noch die dort beginnende Leitplanke, geriet aber in den Straßengraben, wo das Auto schließlich zum Stillstand kam. Das Auto musste abgeschleppt werden.