Ein Auffahrunfall ereignete sich laut Polizeibericht am Freitag gegen 15 Uhr auf der Bundesautobahn 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Süd. Ein 47-jähriger Autofahrer ist dabei nach derzeitigem Kenntnisstand auf einen vorausfahrenden Lastwagen aufgefahren. „Möglicherweise wurde der Lastwagen jedoch zuvor von einem anderen Pkw-Fahrer ausgebremst“, teilt die Polizei mit. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf ungefähr 7000 Euro. Verletzt hat sich bei dem Unfall niemand. Die Polizei Edenkoben bittet unter Telefon 06323 955-0 oder E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de um Zeugenhinweise.