Die Autobahn GmbH hat am Donnerstagmittag kurzfristig mitgeteilt, dass im Rahmen der aktuellen Sanierungsarbeiten auf der A65 zwischen Neustadt-Süd und Edenkoben in der Nacht von Donnerstag (ab 18 Uhr) auf Freitag (bis 6 Uhr) eine Vollsperrung der Anschlussstelle Neustadt-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe erforderlich ist. Ab Neustadt-Nord werde eine Umleitung ausgeschildert.