Die Autobahn GmbH erneuert ab Montag, 17. Oktober, die Fahrbahn der Anschlussstelle Neustadt-Nord an der A65. Laut Autobahn GmbH gibt es dort erhebliche Schäden. Für die Arbeiten müssen alle Auf- und Abfahrten an der Anschlussstelle gesperrt werden. Zeitgleich wird der Landesbetrieb Mobilität die Fahrbahn der B38 ab der Anschlussstelle Neustadt-Nord bis zum Mußbacher Kreisel erneuern. Somit wird auch dieser Teilbereich der B38 einschließlich der Einmündung zur L532 gesperrt werden, heißt es in der Pressemitteilung. Die Arbeiten sollen bis Anfang November dauern. Solange müssen die Pendler mit den Sperrungen und Umleitungen leben. Der von der A65 kommende Verkehr wird der Autobahn GmbH zufolge ab Montag über die Anschlussstelle Neustadt-Süd umgeleitet. Der örtliche Verkehr aus Neustadt und Haßloch wird über Mußbach umgeleitet. Die Strecken werden entsprechend ausgeschildert.