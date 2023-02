Am kommenden Montag und Dienstag finden im Bereich der A65-Anschlussstelle Neustadt-Nord Vermessungsarbeiten statt. Dafür wird am Montag ab 8 Uhr der Standstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt. Im Laufe des Tages wird dieser wieder freigegeben und dann die Überholspur in Fahrtrichtung Karlsruhe vorübergehend gesperrt. Etwa ab 16 Uhr soll der Verkehr wieder uneingeschränkt rollen können, so die Autobahn GmbH Südwest. Am Dienstag laufen die Arbeiten in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Auch hier kann ab 8 Uhr der Standstreifen nicht benutzt werden. Im Laufe des Tages wird vorübergehend die Überholspur gesperrt. Bis 16 Uhr sollen die Arbeiten beendet sein.