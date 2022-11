Auf der A65 beginnt am Montag zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Nord und Haßloch die Sanierung des Entwässerungskanals im Mittelstreifen der Autobahn. Eingerichtet wird die Baustelle am Montag gegen 10 Uhr. Nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH wird für die Sanierung abschnittsweise der linke Fahrstreifen auf beiden Richtungsfahrbahnen gesperrt (Wanderbaustelle). Ab Dienstag erfolgen die Arbeiten in den Nachtstunden ab 19 bis 6 Uhr. Über Nacht gibt es dann jeweils nur eine Fahrspur. Die Planer gehen nicht von größeren Einschränkungen aus. Die Kanalsanierung soll bis Mitte Dezember abgeschlossen werden. Laut Autobahn GmbH ist in beiden Fahrtrichtungen der linke Fahrstreifen betroffen, da die Lage der Kanal-Zugangsschächte variiere. Gearbeitet wird mit der Inliner-Kanalsanierung, sodass keine aufwendigen Grabungsarbeiten nötig sind. Dabei wird ein Textil- oder Kunststoffschlauch mit einer Mehrkomponenten-Harzmischung imprägniert und in die schadhafte Leitung eingeführt.