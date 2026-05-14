Der TuS Maikammer gewann am Mittwochabend das vorgezogene Heimspiel des vorletzten Spieltags der Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt gegen den VfB Haßloch mit 5:2. Der VfB ging durch ein Eigentor des Maikammerers Jan Hellmann mit 1:0 in Führung (18.), aber letzterem gelang sechs Minuten später selbst der 1:1-Ausgleich.

Tore von Denis Thomas (25., 78., 86.) und Marvin Hery (32.) führten anschließend zu dem deutlichen Sieg der Gastgeber. Lucas Franzreb war vor 100 Zuschauern zwischenzeitlich der Anschlusstreffer zum 2:3 gelungen (66.). Der Haßlocher Marvin Pöllath sah danach die Rote Karte (77.). Falls Seebach am Sonntag gegen den ASV Harthausen nicht gewinnt, steht Maikammer dann als Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga fest. Ansonsten reicht dem TuS dazu in dessen letzten Punktspiel am kommenden Freitag beim FV Heiligenstein ein Unentschieden.