Ein Punkt aus zwei Partien war der Erlös der zwei A-Junioren-Landesligisten aus der Region. Während die JSG 1. FC 08/VfB Haßloch auswärts punktete, gab es Enttäuschung in Königsbach.

200 Zuschauer kamen am Sonntagvormittag zum Königsbacher Hildenbrandseck, um sich die Partie des letzten Aufstiegsrundenspieltags zwischen dem TSV Königsbach und dem TuS Altrip anzusehen. Altrip gewann durch ein Tor in der dritten Minute der Nachspielzeit mit 1:0. Das Ende einer für die Mannschaft von TSV-Trainer Bodo Schulz bis auf wenige Ausnahmen tollen Saison war zwar bitter, allerdings ist den Königsbacher keinesfalls mangelndes Engagement vorzuwerfen. Trotz der Personalprobleme stellten sie in der sehenswerten Partie lange die bessere Mannschaft und scheiterten nur an der Chancenverwertung.

Trainer Ingo Reich musste beim Auswärtsspiel der JSG 1. FC 08/VfB Haßloch in Heßheim gegen den 1. FC Rheinpfalz mehrere B-Junioren aufstellen, um mit einer vollzähligen Mannschaft antreten zu können. „Mir sind zwölf Spieler, davon fünf Stammspieler, ausgefallen“, informierte er. In den vergangenen zwei Wochen habe sogar mangels Beteiligung kein Training stattgefunden. Seine Spieler seien zwar alle talentiert, aber das reiche eben nicht. „Arbeit schlägt Talent, wenn Talent nicht arbeitet“, blickte er zurück. Loben müsse er aber sein Kapitänstrio Luca Klesse, Valentin Thomas und David Lutz, die in Heßheim alle gekämpft und deshalb auch einen überraschenden Punktgewinn erzielt hätten. So verpasste 1. FC Rheinpfalz den Aufstieg. Bastian Malterer hatte die Haßlocher in der 66. Minute mit 1:0 in Führung gebracht, Maximilian Wloka gelang vier Minuten später der Ausgleich.