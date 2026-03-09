Dem Chor und seinem engagierten Dirigenten glückte ein fabelhafter Erfolg, der ebenso berührte wie zur Meditation anregte.

Nach der Premiere am Vortag in Rieschweiler-Mühlbach präsentierte die Evangelische Jugendkantorei der Pfalz unter Leitung von Jochen Steuerwald sein A-cappella-Programm „Durch die Nacht der Töne Licht“ am Sonntag auch in der protestantischen Kirche Freinsheim. In origineller Form erklangen Werke von Johannes Brahms, Edward Bairstow, Georg Schumann, Ola Gjeilo, Trond Kverno, Lucy Walker und Randall Thompson im Wechsel mit Lyrik des 20. Jahrhunderts, vorgetragen von Markus Lemke.

Der Titel, ein Vers aus Clemens Brentanos „Abendständchen“, erstrahlte bereits in der gleichnamige Vertonung aus den „Drei Gesängen“ op. 42 von Brahms als leuchtendes Stimmungsgemälde. Widmungsträger dieses etwas anderen Konzerts war der Logos der Musik, dazu lieferten intertextueller Bezüge vielerlei Bedeutungsebenen. Den Schwerpunkt bildeten überschaubare, in der Chorszene durchaus beliebte Kompositionen, die den Klangkörper a cappella in ausladenden Flächen orchestrierten. Um derlei sinfonische Dimensionen in aller Pracht zu gestalten, besitzt die Evangelische Jugendkantorei nicht nur die passende Größe, sondern auch einen fein geschliffenen Corpus mit schierem Überfluss an Schönheit und Stimmgewalt. Ohne Instrumentalbegleitung beeindruckten umso mehr die Reinheit der Intonation, kristallene Höhen und ein Tutti, das dem Begriff „intelligente Mittelstimmen“ alle Ehre erwies.

Von der Kanzel aus rezitierte Lemke als erstes das Gedicht „Menschenlos“ von Ingeborg Bachmann. Bachmanns elliptische Sprache kreist hier um letzte Fragen, immer nahe am Verstummen. Ob sich ein solches Maß an Intimität, zuzüglich Enjambement und Schachtelsatz, für eine Darbietung in den Dimensionen der Kirche eignet, bleibt fraglich. Der damit verbundene „Lichtwechsel“ setzte die aus der Stille geborene Dramaturgie aber effektvoll fort.

Ein Star aus Norwegen

Etwas „Abendliches“ lag in dieser wehmütigen Luft. Mit „Let all mortal flesh keep silence“ von Edward Cuthbert Bairstow wurde ein Stil angesteuert, der das Programm von nun an weitestgehend bestimmte. Als Anglikaner im Fahrwasser des Fin de Siècle, entfaltet der Komponist die „Liturgie des Heiligen Jakobus“ zwischen modaler Hymnik und prallen Harmonien. Immer wieder werden Register isoliert und Stimmen aufgeteilt: ein Gewebe aus Mixturen, das die Anatomie der Kantorei in herrlicher Vielfalt enthüllte – gekrönt von einer geradezu abgründigen Passage, in der zwei Soli (Tenor und Bass) im Abstand von zwei Oktaven singen.

Andächtig in ihrer Schlichtheit und doch hochexpressiv, schloss sich daran die Motette „Und ob ich schon wanderte im finstren Tal“ aus den „Drei geistlichen Gesängen für gemischten Chor op. 31“ von Georg Schumann (1866-1952) an. Von dieser nostalgischen Warte aus hielt dann der quasi „featured composer“ des Abends seinen Einzug: Wahrscheinlich ist der 1978 in Norwegen geborene, heute in den USA ansässige Ola Gjeilo gerade „der letzte Schrei“ in der Chorszene, auch wenn in seinen Stücken wenig geschrien wird. Neben Gedichten von Trakl, Rilke, Nelly Sachs, Kafka und sogar Hildegard von Bingen wirkte dieses Œuvre zu kommerziell und selbstsicher.

Bitte mehr davon!

Der Nutzen solcher Anachronismen ergibt sich – zumal in der Laienmusik – aus dem Argument, das Avantgarde-Musik selten „singbar“ sei und das Publikum erschrecke. Der Simplizität seiner Quintparallelen gewinnt Gjeilo in seiner ABA-Form „Northern Lights“ impressionistische Wirkungen ab. Dreistimmig (d. h., zunächst ohne den Bass) entstand, dank der brillanten Interpretation, ein zauberhafter Entwurf, den die Partitur leider schnell „abwürgt“, indem sie sich einer Art populistischer Filmmusik-Akkordik zuwendet. Immerhin ist dem Komponisten anzurechnen, wie er minimalste Mittel im Dienst von Farbwirkungen beherrscht – häufig einfach durch Hinzufügung der Bässe. Sein „Ubi Caritas“ spielt mit der Gegenüberstellung von Unisono und Kantionalsatz. Das im Programm davor platzierte „Unicornis captivatur“ (auf einen Text aus dem mittelalterlichen „Engelberg Codex“) kleidet sich ins Satzbild eines Madrigals, mit Ausflügen in etwas komplexere Metren in reizvoller Fünfstimmigkeit. Die Strophengestalt motivierte den Chor zu grandiosen Steigerungen – gewiss ein Lieblingsstück des Ensembles, zumal es das Ritornell „Alleluia canite“ nach unbändigem Applaus auch noch einmal als Zugabe sang.

Ein weiteres Stück aus Norwegen folgte mit Trond H. F. Kvernos „Ave Maris Stella“ aus dem Jahr 1976. Das Timing, der Wandel der Temperamente, die filigranen Verzierungen inmitten dieses Chorals gelangen in glasklarem, natürlichem Impuls. Als eine ebensolche Entdeckung erwies sich „O sing to the Lord“ der Komponistin Lucy Walker – allerdings mit einer Pointe. Die im Programm abgedruckten Lebensdaten stimmen mit einer Alpinistin (der ersten Frau auf dem Matterhorn) überein. Gewiss handelte es sich um die 1998 geborene englische Chorkomponistin.

Den monumentalen Schlusspunkt bot das „Alleluia“ von Randall Thompson als konsequenter Bogen in satten, leuchtenden Farben. Der Jugendkantorei und ihrem engagierten Dirigenten ist mit diesem Experiment ein fabelhafter Erfolg geglückt, der ebenso berührte wie zur Meditation anregte. Bravo, bitte mehr davon! Und vielleicht ließen sich die Grenzen des „Möglichen“ durch kühnere Tonschöpfungen ja sogar noch erweitern.