Pendler müssen auf der A 65 bei Neustadt wieder mit Behinderungen rechnen. Nur wenige Wochen nach Abschluss der Arbeiten auf dem Abschnitt zwischen Haßloch und Dannstadt-Schauernheim wird nun die nächste Etappe bei der Sanierung der A 65 in Angriff genommen. Dieses Mal geht es nach Angaben der Autobahn GmbH um den 4,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen Haßloch und Neustadt-Nord. Komplett saniert werden dabei die beiden Fahrspuren in Richtung Karlsruhe. Außerdem soll die Entwässerung der Straße verbessert werden, und an der Anschlussstelle Deidesheim wird ein Überführungsbauwerk instandgesetzt. Die Autobahn GmbH hat am Mittwoch mit den Vorbereitungen für die Großbaustelle begonnen. Die Erneuerung der Fahrbahn erfolgt in zwei Phasen. Zunächst wird auf dem Mittelstreifen und auf der linken Fahrspur gearbeitet. Der linke Fahrstreifen wird dafür auf die Fahrbahn Richtung Ludwigshafen umgelegt (3+1-Verkehrsführung). Danach wird im rechten Bereich der Fahrbahn gearbeitet. Die Autos können dann auf dem linken Fahrstreifen sowie auf dem auf die Gegenfahrbahn umgelegten Fahrstreifen fahren.

Anschlussstelle Deidesheim gesperrt

Die für dieses System erforderlichen Mittelstreifenüberfahrten und Veränderungen an den Fahrstreifen werden laut Autobahn GmbH bis Anfang September eingerichtet. Ab Oktober muss aufgrund der Arbeiten zudem die Anschlussstelle Deidesheim in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt werden. Die Autobahn GmbH rechnet mit „tageszeitabhängigen Verkehrsbeeinträchtigungen“. Die Bauarbeiten sollen im Dezember abgeschlossen werden. Die beiden Spuren in Richtung Ludwigshafen sind schon 2017/2018 saniert worden. Unabhängig von diesem Großprojekt finden von 23. bis 28. August auf der A 65 zwischen Haßloch und Landau in den Nachtstunden Reparaturarbeiten statt, für die jeweils kleinere Sperrungen nötig sind.