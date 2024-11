Wegen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und Neustadt-Nord kommt es zu Sperrungen in den Abend- und Nachtstunden. Das hat die Autobahn GmbH am Dienstag mitgeteilt. Voll gesperrt wird die A65 demnach in Fahrtrichtung Ludwigshafen von Mittwoch, 6. November, auf Donnerstag, 7. November, sowie in der Nacht auf Freitag, 8. November, jeweils zwischen etwa 19 und 6 Uhr. Während der Vollsperrungen wird der Verkehr über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke U17 zur Anschlussstelle Neustadt Nord zurück auf die A65 geführt.