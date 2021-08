So mancher Leser mag sich die Augen gerieben haben beim Thema A 65: Denn die Autobahn GmbH hat für die kommende Woche mehrere Nachtbaustellen mit kleineren Sperrungen im Bereich Neustadt angekündigt, um dann ab September die Fahrspuren in genau diesem Bereich in Richtung Landau komplett zu sanieren. Ein Widerspruch? Nein, teilt die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH mit: Die Reparaturen vom 23. bis 28. August seien dringend erforderlich, damit „die Verkehrssicherheit während der angekündigten Sanierung gewährleistet ist“. Sprecherin Petra Hentschel ergänzt: Während einer Bauphase seien die noch zur Verfügung stehenden Fahrspuren einer höheren Belastung ausgesetzt. Daher sei die Instandsetzung im Vorfeld der Sanierung ganz wichtig. Um die Pendler nicht zu sehr zu ärgern, erfolgen ihren Angaben die zufolge die Reparaturen nur nachts. Die bis Dezember dauernde Sanierung des 4,5 Kilometer langen Abschnitts zwischen Haßloch und Neustadt-Nord wird hingegen durchaus zu einigen Behinderungen führen. Das haben Pendler schon am Mittwochnachmittag gespürt, als die Autobahn GmbH mit ihren vorbereitenden Arbeiten für die Großbaustelle begann. Kaum waren die ersten Baken aufgestellt, stauten sich die Wagen, die in Richtung Süden unterwegs waren.