Die Autobahn 65 wird in Richtung Karlsruhe ab Montag drei Tage lang in Höhe der Anschlussstelle Deidesheim auf rund 400 Metern nur einspurig befahrbar sein. Das teilt die bundeseigene Autobahn GmbH mit. In dieser Zeit werden neue Schutzplanken in Fahrtrichtung Süden eingebaut. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am Mittwoch abgeschlossen sein. Der rechte Fahrstreifen wird dafür gesperrt. Die Arbeiten bilden den letzten Abschnitt der Sanierung des Streckenabschnitts zwischen den Anschlussstellen Haßloch und Neustadt-Nord. Bei Beginn der Installation der Schutzplanken auf der Gesamtstrecke hatte sich herausgestellt, dass diese im Bereich der Brücke nicht wie geplant verankert werden konnten, da das Fundament des Bauwerks dies verhinderte. Es musste ein neues Fundament für die Schutzplanken gegossen werden. Da dieses laut Autobahn GmbH jetzt ausgehärtet ist, können die „neuen Fahrzeugrückhaltesysteme“ montiert werden.