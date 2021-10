Ab Dienstag, 26. Oktober, wird auf der A 65 zwischen den Anschlussstellen Haßloch und Neustadt-Nord (Fahrtrichtung Karlsruhe) für voraussichtlich zwei Wochen der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die einspurige Verkehrsführung gilt jeweils von 7 bis 16 Uhr. Damit stehen in diesem Zeitraum auch die Ab- und Auffahrten der Anschlussstellen Haßloch und Deidesheim (Nord) nicht zur Verfügung. Nach Mitteilung der Autobahn GmbH beginnt zusammen mit den derzeit laufenden letzten Arbeiten im linken Bereich der Fahrbahn voraussichtlich in der zweiten Novemberwoche die nächste Bauphase. Für die dann anstehende Sanierung des rechten Fahrstreifens und des Standstreifens muss unter anderem die Verkehrsführung geändert werden. Wegen der notwendigen Vorbereitungen steht dann in Fahrtrichtung Karlsruhe für voraussichtlich eine Woche nur der auf die Gegenfahrbahn umgelegte Fahrstreifen zur Verfügung.