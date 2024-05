Bei strahlendem Sonnenschein ist am Donnerstag der letzte Tag des Haardter Weinfests über die Bühne gegangen. Höhepunkt zum Abschluss war wieder einmal das Schubkarrenrennen auf dem Mandelring. Das Organisationsteam war rundum zufrieden. Die äußeren Bedingungen mit dem schönen Wetter waren perfekt. „Es waren viele Zuschauer da. Es war sehr warm. Es hat Spaß gemacht und war einfach toll“, fasst Zoe Ehlen vom Organisationsteam den Nachmittag zusammen. 98 Läufer gingen dieses Mal den Start. „Viele kamen aus Neustadt, einige aus der gesamten Region. Wir hatten aber auch Starter aus München und Hamburg“, so Ehlen. Das Gaudi-Rennen regte auch wieder zu Verkleidungen an. Platz eins sicherten sich am Ende Johannes Weigert und Luise Schramm. Weigert konnte damit seinen Titel verteidigen. Er war auch 2023 Erster, damals zusammen mit Johannes Baßler. Der startete diesmal mit Simon Ehrhart und belegte beim 2024er-Rennen Rang zwei.