Das Heft „Dehäm in Goise“ wirft einen genauen Blick auf das Leben im Weindorf.

„Isses neie Heftel schun do?“ Diese Frage hört Bianca Fath in den letzten Tagen immer wieder von wissbegierigen Geinsheimer Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Mit Heftel meinen diese die Geinsheimer Jahresrückschau „Dehäm in Goise“, die auf Initiative der von ihrem Wohnort begeisterten Hobby-Grafikerin zum vierten Mal zusammengestellt wurde. Knapp 90 Seiten mit Dorfgeschichten und -geschichte, angereichert mit unzähligen bunten Fotos, die das Jahr im Rückblick wieder aufleben lassen sind so entstanden.

Aber auch Dorfgeschehnisse, die in die Zukunft weisen, werden im neuen Heft beleuchtet. So haben der geplante Ausbau mit Glasfasertechnik, die beabsichtigte Ansiedlung eines Geothermiewerkes ebenso wie die Erweiterung der Nahverkehrsmöglichkeiten durch Mobility on Demand ebenfalls ihren Platz im Heft gefunden. In diesem Jahr konnten für die Erstellung der einzelnen Berichte zahlreiche Geinsheimer gefunden werden, die die fachlichen Themen verständlich und interessant aufbereitet haben.

„Dass die verschiedenen Interessen der Menschen zum vielfältigen Dorfgeschehen beitragen und durch ihre vielen Facetten eigentlich erst eine Dorfgemeinschaft entstehen lassen und sie am Leben halten, das bildet unsere Jahresbroschüre sehr schön ab“, findet die Initiatorin.

Auch Datenschutz ein Thema

Neben dem bunten Strauß an Dorfereignissen und Vereinsaktivitäten finden sich selbstverständlich auch zahlreiche Geinsheimer Daten und Zahlen im neuen Heft. Da sind zum einen Kontaktadressen der Geinsheimer Verantwortlichen, Vereine und Gruppierungen. Zum anderen finden sich Jubiläen, Eheschließungen, Geburtstagsjubiläen und der Geinsheimer Nachwuchs, der im vergangenen Jahr die Gemeinde bereichert hat. „Leider bin ich bei all diesen Familien-Nachrichten auf eine persönliche Information angewiesen, weil ich aus Datenschutzgründen von offizieller Seite nichts erfahren kann“, erzählt Fath. So bleibt nicht aus, dass der ein oder andere freudige Anlass im Heft vermisst wird, weil er eben nicht als Information zu Bianca Fath gelangte.

Für einen unverändert gebliebenen Abgabepreis von acht Euro ist der Geinsheimer Jahresrückblick zu bekommen bei Gemüsebau Kästel, im Weingut Nett, bei der Ortsverwaltung und Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann und bei Bianca Fath selbst.

Als Herausgeber fungiert in diesem Jahr der Verein „Goise blüht auf “, der einen eventuellen Überschuss wieder für Projekte im Ort einsetzen wird.