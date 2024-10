Ein 89-jähriger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße wird seit Dienstag, 29. Oktober, vermisst. Laut Polizei verließ er gegen 11 Uhr sein Zuhause. Zuletzt wurde der Vermisste in Maikammer gesehen, als er zu Fuß in Richtung Venningen unterwegs war. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er öffentliche Verkehrsmittel nutzt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: 1,65 bis 1,70 Meter groß und etwa 65 Kilogramm schwer. Bekleidet war er mit einer braunen Hose und einer hellgrauen Sommerjacke. Der Mann hat kurze, graue Haare, eine Halbglatze und trägt eine Brille. Ein Lichtbild des Vermissten ist im Internet zu finden unter https://s.rlp.de/bsiNBJs. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341 287-0 an die Polizei Landau zu wenden.