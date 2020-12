Im Lidl-Discounter in der Neustadter Talstraße ist einer 89-jährigen Kundin am Samstag zwischen 14.30 und 14.45 Uhr die Handtasche gestohlen worden. Die Senioren hat den Diebstahl noch während des Einkaufs bemerkt, wie die Polizei mitteilt. In der Handtasche befanden sich unter anderem eine Geldbörse mit Personaldokumenten sowie rund 300 Euro Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige gibt es nicht. Die Polizei Neustadt empfiehlt, Wertgegenstände immer eng am Körper zu tragen und sie nicht unbeobachtet zu lassen. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt sie unter Telefon 06321/8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.