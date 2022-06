Eine 89 Jahre alte Neustadterin ist am Mittwoch das Opfer von Betrügern geworden. Wie die Polizei berichtet, ist die Seniorin von Unbekannten kontaktiert worden. Die Anrufer sagten der 89-Jährigen, dass eine nahe Angehörige von ihr einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sich nun in Haft befinde. Sie könne nur durch die Zahlung einer hohen Kaution aus der Haft entlassen werden. Die Neustadterin ging auf die Forderung ein und übergab auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Martin-Luther-Straße Gold an die Täter. Wie hoch die Schadenssumme ist, ist laut Polizei derzeit noch unbekannt. Die Übergabe fand gegen 16.45 Uhr statt. Daher hofft die Polizei, dass Zeugen in der Martin-Luther-Straße etwas beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 06321 8540 bei der Kripo zu melden.