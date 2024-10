St. Martin feiert in diesem Jahr Geburtstag: Die Weinbaugemeinde wird 875 Jahre alt. Einer der Höhepunkte im Jubiläumsjahr ist das kulinarisch-musikalische „History Dinner“ an zwei Terminen im November im „St. Martiner Castell“.

Am 16. Mai 1700 schloss Johann Peter Schwab aus St. Martin die Ehe mit der Adeligen Juliana de Beaupré. Heute existieren zahlreiche Nachfahren dieser ungewöhnlichen Verbindung. Anlässlich des Ortsjubiläums von St. Martin machte sich Judith Ziegler-Schwaab auf die Spuren der Ahnfrau und stieß dabei auf nahezu Unglaubliches: Französischem Uradel der Champagne entstammend, brachte Juliana de Beaupré sogar königliches Blut in St. Martiner Winzerfamilien.

Das „History Dinner“ am 14 . und 28. November ist einer der Höhepunkte im Jubiläumsjahr, freut sich Ortsbürgermeister Timo Glaser. Carmen Ziegler und Judith Ziegler-Schwaab nehmen im „St. Martiner Castell“ mit auf eine kulinarisch-musikalisch begleitete Reise in die Vergangenheit. Außer der Geschichte über das royale Blut in St. Martiner Adern gibt es mehr Neues von gestern zu berichten. So ist zu erfahren, warum der Ritter Franz von Will, ein St. Martiner Winzersohn, den ältesten Sohn des Kaisers Napoleon I. Onkel nannte oder weshalb Gottlob Amand von Dalberg, St. Martins letzter Lehensherr, bei näherer Betrachtung besser war als sein Ruf. Das Dorf, das ursprünglich Martenheim hieß (daher „Made“), war immer populär: Ob als Sommerfrische der Speyerer Patrizier, wegen seinem Bergweinbau, als Dorf der Künstler und Musikanten, als Wein- und Kirschenkurort, für seinen florierenden Obstmarkt und nicht zuletzt als früher Vorreiter des Pfalztourismus.

Die St. Martiner waren allzeit findig und kreativ. Während Judith Ziegler-Schwaab Aspekte aus der Vergangenheit herausgreift und beleuchtet, unterhält Carmen Ziegler mit örtlicher Lyrik und Prosa und liest über die Erlebnisse ihres Vorfahren „Plärrle“ Valentin Ziegler, als Schlachtenbummler im 1870er Krieg. Musikalisch begleitet Konzertzither-Solistin Gaby Kießling mit ausgewählten Stücken. Nicht zuletzt spielt sie den St. Martinern zu Ehren das Zitherstück „Mein Leben ein Traum“, eine Komposition des einheimischen Musikers und Kapellmeisters Josef Kiefer (1812-1884).

Von Ortsgeschichte inspiriertes Weinmenü

Jan Krüger, Hausherr und Küchenchef im „St. Martiner Castell“, ließ sich von der Ortsgeschichte inspirieren zu einem festlichen Weinmenü in vier Gängen, das Besonderheiten der heimischen Küche aufgreift. Menüfolge: St. Martiner Trilogie (Kastaniensüppchen, Saumagen, Krebbenetz), Fisch „Mademer Woog“ (Filet von der Regenbogenforelle, auf Lauchgemüse und mit Meerrettichsauce), Zweierlei von der Martinsgans (Gänsekeule und gefüllte -brust, mit Kastanien, Apfelrotkohl, hausgemachten Klößen und Pommes Dauphin), Dessertteller 875 Jahre St. Martin (Leckereien aus der guten alten Zeit).

Für das „History Dinner 875 Jahre St. Martin“ gibt es aufgrund der Nachfrage gleich zwei Termine: Donnerstag, 14. November, und Donnerstag, 28. November, jeweils 18 Uhr (Einlass 17.30 Uhr). Preis pro Person: 69 Euro (Vier-Gänge-Menü mit korrespondierenden Weinen, Begrüßungsaperitif und Tafelwasser). Kartenvorverkauf/Reservierung im Hotel St. Martiner Castell, Telefon 06323 9510.