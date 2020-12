61 Neuinfektionen im Landkreis Bad Dürkheim und 26 weitere Fälle in Neustadt seit Freitag wurden dem Gesundheitsamt bis Montagmittag gemeldet. Dazu zählen laut Kreisverwaltung auch ein Schüler der Siebenpfeiffer-Realschule plus in Haßloch sowie ein Lehrer der Haßlocher Gottlieb-Wenz-Schule und ein Kind der katholischen Kindertagesstätte in Weidenthal.

Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sind seit Freitag 64 Neu-Infektionen gezählt worden. Der Neustadter Stadtrat wird am Dienstag entscheiden, dass im neuen Jahr bis zum Beginn der Osterferien weiterhin zwei Verstärkerbusse für die Schülerbeförderung auf den Linien 517 und 512 eingesetzt werden. Dafür sind rund 60.000 Euro eingeplant.

