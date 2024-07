In Neustadt ist es in einem Seniorenheim zu einem ungeklärten Todesfall gekommen. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Dienstag mitteilten, starb eine 86 Jahre alte Frau in der Nacht zum Samstag. Bei der Leichenschau kam die Hausärztin zu dem Ergebnis, dass die Todesursache unklar ist. Nach ersten Ermittlungen haben sich den Behörden zufolge dann Hinweise darauf ergeben, dass eine fehlerhafte Behandlung durch Pflegepersonal zum Tod geführt haben könnte.