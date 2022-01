Das für Neustadt und den Landkreis Bad Dürkheim zuständige Gesundheitsamt hat binnen 24 Stunden (Stand Mittwochnachmittag) 86 neue Corona-Fälle registriert. Für Neustadt wurden 26 Neuinfektionen gemeldet, für den Landkreis 60. Das Gesundheitsamt hat seine Statistik im neuen Jahr der Statistik des Landesuntersuchungsamts und des Robert-Koch-Instituts angepasst: Die Anzahl der „aktiven Fälle“, die das Gesundheitsamt jetzt melde, beziehe sich auf die Corona-Infektionen innerhalb der vergangenen 28 Tage, sagte Amtsarzt Marius Bonner auf Anfrage. Das sind für den Kreis Bad Dürkheim 2330, für die Stadt 325. Jeden Tag aufs Neue herauszufiltern und zu berechnen, wie viele Menschen sich noch in Corona-Quarantäne befinden und wie viele schon aus der Quarantäne entlassen sind, sei zu zeit- und zu personalaufwendig, so Bonner.

Seit der letzten Meldung am Montag sind im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau insgesamt 142 Neuinfektionen hinzugekommen. Wegen technischer Probleme hatte die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße am Dienstag keine aktuellen Zahlen übermitteln können.