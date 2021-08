Schwer verletzt wurde ein 84-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B39 in Höhe Geinsheim. Laut Polizei war er gegen 14.40 Uhr von der Kreisstraße aus Geinsheim kommenden auf die Bundesstraße eingebogen, ohne zu beachten, dass dort in Richtung Speyer ein Auto fuhr. Die vorhandene Radwegeführung habe der Mann missachtet, so die Polizei. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Senior schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war für rund 45 Minuten voll gesperrt.