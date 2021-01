Eine 84-Jährige ist am Freitag zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr in einem Discounter in der Schillerstraße bestohlen worden. Laut Polizei gelang es dem Täter, ihr die Geldbörse aus der Handtasche zu ziehen, ohne dass sie es bemerkte. Die Frau hatte die Tasche die ganze Zeit über bei sich getragen, gab sie der Polizei gegenüber an. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Polizei Haßloch sucht Zeuge, Telefon 06321-9330, Mail: pihassloch@polizei.rlp.de.