Ein 83-jähriger Mann ist am Mittwoch gegen 13 Uhr in Haßloch Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Nach Angaben der Polizei klingelte bei ihm ein unbekannter Mann und gab an, sich ausgesperrt zu haben und Geld für ein Zugticket kaufen zu müssen. Der gutgläubige Rentner gab dem Mann zunächst 50 Euro. Als dieser nach einem Glas Wasser fragte und der Rentner dazu in die Küche ging, stahl der Täter währenddessen aus dem Schlafzimmer weitere 400 Euro Bargeld. Die Polizei weist darauf hin, dass insbesondere ältere Menschen Zielgruppe solcher Trickbetrüger sind. Deshalb appellieren die Beamten, vorsichtig zu sein, keine fremden Menschen in die Wohnung zu lassen und sich im Zweifelsfall bei der Polizei zu melden.