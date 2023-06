Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 14.40 Uhr kurz vor dem südlichen Ortseingang von Deidesheim ist ein 83-jähriger Motorrollerfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Senior im Einmündungsbereich der L516/Im Diedel beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines 27-jährigen Autofahrers missachtet. Der Rollerfahrer wurde beim Zusammenstoß vom Auto erfasst und stürzte. Er wurde mit schweren Verletzungen in einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch, Telefon 06324 9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.