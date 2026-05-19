Vor etwa 35 Jahren wurde die Leidenschaft zum Filmen in Dorle Dorsch geweckt. Mittlerweile hat die 83-jährige Haßlocherin einige Auszeichnungen bekommen und ein neues Projekt.

Dorle Dorsch dreht zurzeit eine vierteilige Reihe über Haßloch im Wandel der Zeit. Die Haßlocherin, die mehr als 180 Filme hauptsächlich im Offenen Kanal veröffentlicht hat, wurde mehrfach bei Wettbewerben ausgezeichnet und ist Trägerin der Haßlocher Verdienstmedaille in Silber.

Dorsch ist mit dem Fahrrad in Haßloch unterwegs und sucht nach Perspektiven für ihr Projekt mit dem Titel „Rundgang durch Haßloch mit Abstecher in die Vergangenheit“. Die Kamera ist ihr ständiger Begleiter. Die 83-Jährige sammelte zunächst alte Bilder von Haßloch. Einige stammen aus dem eigenen Fundus, viele wurden ihr von Bekannten zur Verfügung gestellt und manches Erinnerungsstück fand sie in den sozialen Medien. Sie recherchiert historische Fakten und Bezüge. Dazu sucht sie nun aktuelle Ansichten von Häusern, Plätzen, Gebäuden und Brunnen.

Vier Stunden Arbeit für eine Minute Film

Um den Wandel anschaulich darzustellen, versucht Dorsch die gleiche Perspektive wie auf den alten Fotos nun auf Film festzuhalten. Das sei manchmal gar nicht so einfach, denn der Straßenverkehr lasse es nicht immer zu, erklärt sie. Manchmal versperre ihr ein geparktes Auto die Sicht. Auch das Wetter spielt nicht immer mit. Dann komme sie ein anderes Mal wieder, um ihr Projekt voranzubringen. Dorsch ist gerade mit Teil 2 der Reihe beschäftigt. Sie geht straßenzugsweise vor. Sonst sei es für den Betrachter zu verwirrend, sagt sie. Die Filme dürfen auch nicht so lang werden: maximal zehn bis zwölf Minuten, um angeklickt zu werden. Dorsch weiß, wie schnell die Bildabläufe sein dürfen, und wie viel Zeit sie einplanen muss, damit der Text gesprochen werden kann. Als Sprecherin gewann sie die Lebensgefährtin ihres Sohnes, Kerstin Heinen. „Sie kommt aus Essen und spricht ein sehr schönes Hochdeutsch“, erklärt Dorsch. Das Schneiden ist aufwendig. „Für eine Minute Film kann man im Durchschnitt mit rund vier Stunden Arbeitszeit rechnen.“

Zum Film kam die Haßlocherin zufällig. Bei einer Kreuzfahrt Anfang 1991 wollte ihr Ehemann Roland ihrer Enkelin bei einem Gibraltar-Landgang einen angeblich harmlosen Berberaffen zeigen. Allerdings griff das Tier zu und biss ihm in die Hand. Eine Mitreisende hatte die Szene mit ihrer Videokamera festgehalten. Dorsch bat um den Film, was die Frau auch zusagte. Doch diesen zu bekommen, war damals gar nicht so einfach, denn es wurde noch nicht digital gedreht. Damit war für Dorsch klar, dass sie eine eigene Kamera brauchte, um für besondere Ereignisse gewappnet zu sein. Wie sie mit der Kamera umgehen musste, brachte sie sich selbst bei. Dann kam das Schneiden, das sie zunächst mit zwei Videorekordern bewältigte, dann an einem Schnittplatz und schließlich mit einem professionellen Computerprogramm. Dort sitzt sie mit Bild- und Filmmaterial, schaut auf zwei Bildschirme und fertigt den Film Schritt für Schritt.

Naturdoku vor der Haustür

Zu ihren Projekten zählen Filme über die Arbeiten des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland und einen Beitrag für die Bürgerstiftung zur Dokumentation der Renovierung des Saals Löwer bis zur Einweihung. Am liebsten bearbeitet sie Naturthemen. Ihr Garten ist oft Schauplatz und Kulisse, denn dort tauchen immer wieder Vögel auf. Erst kürzlich brachte ein Reiher einen Koi an den kleinen Teich in ihrem Garten. Diesen hatte er wohl in der Nachbarschaft erbeutet. Der Koi allerdings eignete sich nicht zum Verzehr, da er für den Reiher viel zu groß war. Über eine Stunde war der Reiher mit dem Edelfisch beschäftigt, bis er schließlich ein Einsehen hatte und ohne Mahlzeit verschwand. Für Dorsch war das eine Naturdoku vor der Haustür. Von ihrem Wohnzimmer hat sie einen freien Blick auf den Garten mit altem Baumbestand. Die Kamera liegt stets griffbereit. Außerdem ist sie viel im nahen Wald unterwegs. Meist alleine, damit sie niemand ablenkt. Sie braucht ihre Ruhe, denn sie erfasst gleich das Gesamtprojekt, in dem sie Motiv, Perspektive, Schnitt und Text mitdenkt.

Für die 83-Jährige ist das Filmen eine schöne Aufgabe, der sie sich mit Leidenschaft widmet. Die Haßlocherin zeigte Naturfilme in der Haßlocher Volkshochschule und wurde mehrfach für „auszeichnungswürdige Beiträge in rheinland-pfälzischen Offenen Kanälen“ von der Landeszentrale für Medien und Kommunikation geehrt.