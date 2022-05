Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Stadtwerke Neustadt waren bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 12 Uhr im Einsatz. Nach Angaben der Polizei war eine 83 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen in der Pfalzgrafenstraße unterwegs. Vermutlich aus gesundheitlichen Gründen verlor sie kurz vor der Einmündung in die Waldstraße die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab und geriet in den Grünstreifen. In der Folge fuhr sie laut Feuerwehr-Medienteam gegen einen Verteilerkasten der Telekom und gegen eine Telefonzelle. Den Wagen konnte die Seniorin noch selbstständig verlassen. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde sie von Passanten betreut und kam zur weiteren Abklärung ins Hetzelstift. Sie konnte sich laut Polizei nicht an den Unfall erinnern. Während Polizei und Feuerwehr den Unfallort absicherten, kümmerten sich die Stadtwerke um offen liegende Kabel.