Ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro ist am Mittwoch bei einem Unfall an der Einmündung der Füllergasse in die Westrandstraße entstanden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 82-jähriger Golf-Fahrer gegen 12 Uhr beim Abbiegen nach links in die Füllergasse einen aus Richtung Gewerbegebiet kommenden Audi zu spät erkannt. Beim Zusammenstoß der Autos wurde die 26-jährige Fahrerin leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, sie wurden abgeschleppt. Gegen den Unfallverursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. In Richtung Autobahn musste die Westrandstraße für 90 Minuten gesperrt werden. Die Feuerwehr Haßloch war im Einsatz, weil ausgelaufene Betriebsstoffe die Fahrbahn verunreinigten.