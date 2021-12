Ein 82-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in der Kirchgasse verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah eine Audi-Fahrerin gegen 14.40 Uhr beim Linksabbiegen in die Lindenstraße den entgegenkommenden Radfahrer. Beim Zusammenstoß stürzte der 82-Jährige über die Haube des Autos, verletzte sich aber glücklicherweise nur leicht. Es entstand 2000 Euro Sachschaden. Gegen die 30-jährige Autofahrerin wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.