Am Samstagnachmittag ist eine 81-Jährige in der Neustadter Fußgängerzone Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten bislang unbekannte Täter den Geldbeutel der Frau aus deren Rucksack. Der Diebstahl wurde von der Geschädigten erst im Nachhinein bemerkt, weshalb der genaue Tatort nicht mehr eingegrenzt werden konnte. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

