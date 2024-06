Bis Sonntag haben 81 Spender eine Summe von 8000 Euro für das afrikanische Mädchen Sophia gespendet, um eine lebensnotwendige Herzoperation für die Achtjährige aus Afrika möglich zu machen.

Sophia von der Elfenbeinküste lebt in der Hafenstadt Grand-Bassam in einem Waisenhaus und musste dringend am Herzen operiert werden – zum zweiten Mal. Den ersten Eingriff hatte sie, da war sie gerade mal fünf Jahre alt. Für ihre zweite Operation forderten die Ärzte eine Summe von 5000 Euro. Ohne das Geld, so hieß es, würden sie nicht operieren. Sophias Leben stand auf dem Spiel. Also bat der Haßlocher Wilhelm Rieger, der mit Sophias Waisenhaus in Kontakt steht, um Hilfe – und wandte sich an die RHEINPFALZ-Redaktion. Am Freitag erschien ein Beitrag über Sophias Geschichte. Im Anschluss spendeten 81 Personen an Rieger, um der kleinen Sophia zu helfen.

Laut dem Haßlocher hat die Achtjährige die Operation gut überstanden und muss nur noch wenige Tage in der Poliklinik bleiben. 6500 Euro hat ihr Aufenthalt dort letztlich gekostet. Von dem restlichen Geld wünscht Sophia sich ein Paar neue Schuhe und neue Klamotten. Laut Rieger tragen die Kinder in dem Waisenhaus meistens nur gespendete Sachen, die nicht mehr im guten Zustand sind. Darüber hinaus kündigt der Haßlocher an, das anstehende Schulgeld von 600 Euro für das kommende Jahr bezahlen zu können. Alles, was dann noch übrig bleibt, geht laut Rieger in ein Sparbuch für Sophia.