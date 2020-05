Ein 79-Jähriger ist am Mittwochnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der L 516, an der Einmündung Deidesheimer Straße bei Königsbach, verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann von Mußbach kommend in Richtung Deidesheim unterwegs. Er erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende 23-Jährige verkehrsbedingt anhält, und fuhr auf. Hierbei zog sich der 79-Jährige ein Halswirbelsäulen-Trauma zu, das herbeigeeilte Rettungskräfte vor Ort behandelten. Der 23-jährige Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.